استمرار تأهيل منظومة مياه الشرب في الشعفة بريف البوكمال بالتعاون مع اليونيسف

دير الزور-سانا



تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، بالتعاون مع منظمة “اليونيسف”، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل منظومة مياه الشرب في حي الكشمة بمدينة الشعفة بريف البوكمال شرقي المحافظة، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وتعزيز كفاءة الشبكات القائمة.



وذكرت مديرية إعلام دير الزور اليوم الأحد، أن المشروع يخدم نحو 25 ألف نسمة، مبينةً أن الأعمال ستستمر لمدة ستة أشهر.



ويتضمن المشروع تركيب مجموعتي ضخ للمياه الخامية ومجموعتي ضخ للمياه الصافية وصيانة واستبدال القساطل والصمامات والتجهيزات الميكانيكية وتنفيذ خطوط مياه بطول نحو 3000 متر وتركيب منظومة طاقة شمسية لدعم تشغيل محطة المعالجة.



كما تشمل الأعمال تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية، والصمامات والأنابيب، وأنظمة الكلورة وحقن الشبة، وتقديم مواد التشغيل والصيانة.