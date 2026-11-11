الزراعة ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان فرص الاستثمار في القطاع الزراعي

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية مصطفى زكية، مع وفد من مؤسسة ‏التمويل الدولية (‏IFC‏) التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة مديرة قسم التصنيع ‏والأعمال الزراعية والخدمات، شيليسا أوسين سامجي، آفاق التعاون المشترك وفرص ‏الاستثمار في القطاع الزراعي.‏

وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي يأتي ضمن ‏زيارة يجريها وفد المؤسسة إلى سوريا، تناول سبل استكشاف الفرص الاستثمارية ‏الممكنة، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بما يسهم ‏في تطوير الأعمال الزراعية وتحفيز الاستثمارات ودعم التعافي الاقتصادي.‏

وأشارت إلى أن الزيارة تهدف إلى تحديد أولويات التعاون، وبحث مجالات الدعم التي ‏يمكن أن تقدمها المؤسسة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دور القطاع الخاص فيه. ‏

وتعد مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة إنمائية عالمية، يتركز عملها حصرياً على ‏تنمية القطاع الخاص في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.‏