الزراعة ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان فرص الاستثمار في القطاع الزراعي

دمشق-سانا
بحث معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية مصطفى زكية، مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة مديرة قسم التصنيع والأعمال الزراعية والخدمات، شيليسا أوسين سامجي، آفاق التعاون المشترك وفرص الاستثمار في القطاع الزراعي.
وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي يأتي ضمن زيارة يجريها وفد المؤسسة إلى سوريا، تناول سبل استكشاف الفرص الاستثمارية الممكنة، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير الأعمال الزراعية وتحفيز الاستثمارات ودعم التعافي الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الزيارة تهدف إلى تحديد أولويات التعاون، وبحث مجالات الدعم التي يمكن أن تقدمها المؤسسة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دور القطاع الخاص فيه.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة إنمائية عالمية، يتركز عملها حصرياً على تنمية القطاع الخاص في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.