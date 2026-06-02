قبل توسعه.. الدفاع المدني يخمد حريقاً في حقل قمح وشعير بريف درعا الغربي

درعا-سانا

أخمد الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث حريقاً في حقل مزروع بمحصولي القمح والشعير في قريتي المسريتية وصيصون بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، اندلع إثر قصف مدفعي إسرائيلي أعقبه إطلاق رشقات نارية.

وأكد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، أن فرق الإطفاء نسقت مع قوات “الأندوف” للوصول إلى موقع الحريق، حيث باشرت عمليات الإخماد بالتعاون مع الأهالي، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، ومنع امتدادها إلى الأراضي الزراعية المجاورة.

وأسهمت الجهود الميدانية في حماية مساحات واسعة من الأراضي والمحاصيل الزراعية، فيما اقتصرت الأضرار على احتراق نحو ثلاثة دونمات من الحقول المزروعة.

وكان الحريق نشب، جراء سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية مصدرها الجولان السوري المحتل.

والمسريتية قرية صغيرة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، تقع قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل، وتشهد توغلات إسرائيلية متكررة وتفتيش منازل ومزارع واعتقال شبان.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر ‏أساليب مختلفة؛ سواء بالقصف أو التوغل والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات ‏والاعتقالات ‌‏أو تجريف ‏الأراضي وغيرها.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‏جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ‏ترتّب أي ‏أثر قانوني وفقاً ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ‏الاضطلاع ‏بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب ‌‏السوري.‏