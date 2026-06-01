الحرارة حول معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة في أغلب المناطق.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو، نهار اليوم الإثنين، يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل أمطار ربيعية خفيفة على شكل زخات رعدية متفرقة فوق أجزاء من المناطق الوسطى والقلمون، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً إلى مائل للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يُحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الوسطى والساحلية وبعض المناطق الجنوبية.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة خلال ساعات المساء والليل تتجاوز 50 كم/سا على المناطق الوسطى والجنوبية والبادية تثير الغبار في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: