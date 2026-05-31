مياه دير الزور تباشر استبدال محرك في محطة الفرات العملاقة

دير الزور-سانا

باشرت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور أعمال استبدال أحد المحركات المتوقفة عن العمل في محطة الفرات العملاقة، بعد خروجه من الخدمة خلال الأيام الماضية نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وأوضح المدير العام للشركة أحمد الموسى، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن توقف المحرك أدى إلى انخفاض استطاعة الضخ في المحطة بنحو 30 بالمئة، مشيراً إلى أن معدلات الضخ ستعود إلى مستوياتها الطبيعية فور الانتهاء من أعمال التركيب، وإعادة المحرك إلى الخدمة.

وأشار الموسى إلى أن عدد محطات المياه الخارجة من الخدمة حالياً بلغ 62 محطة، في حين تمكنت ورشات الشركة من إعادة تشغيل خمس محطات هي: جروان (البادية)، وميلاج، وسفيرة تحتاني، وسفيرة تحتاني خط الغاز، والطريف الرئيسية.

وأضاف: إن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات ووصوله اليوم إلى منطقة البوكمال تسبب بخروج محطة أبو الحسن في ريف دير الزور من الخدمة بشكل كامل، لافتاً إلى أن عمليات إعادة تشغيل المحطات المتضررة تترافق مع انخفاض مناسيب النهر، الذي بدأ بالتراجع اعتباراً من اليوم.

يُذكر أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور كانت قد أخلت عدداً من المحطات من التجهيزات الكهربائية والميكانيكية بشكل احترازي، حفاظاً على سلامتها من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، تمهيداً لإعادتها إلى العمل تدريجياً بعد استقرار الوضع المائي.