الرقة: إعادة تشغيل 6 محطات مياه بعد تأمينها من خطر ارتفاع منسوب ‏الفرات

الرقة-سانا

أعادت الفرق الفنية التابعة للشركة العامة لمياه الشرب ‏والصرف الصحي في ‏محافظة الرقة تشغيل عدد من محطات ‏ضخ المياه في ريف المحافظة، وذلك ‏بعد فترة توقف مؤقتة ‏اتُخذت كإجراء احترازي لحمايتها من الارتفاع ‏الملحوظ في ‏منسوب مياه نهر الفرات‎.‎

وأفادت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، بأن ‏المحطات ‏التي استأنفت عملها شملت كلاً من حويجة فرج، ‏وجعبر، حواوي الهوى، ‏وسحل الخشب، وطاوي الجرنية، ‏بالإضافة إلى المغلة، مؤكدةً أن الورشات ‏الفنية تواصل جهودها ‏على مدار الساعة لضمان عودة بقية المحطات ‏المتأثرة إلى ‏الخدمة بكامل طاقتها الإنتاجية‎.‎

ووجهت الوزارة الشكر لعمال الصيانة والفرق الميدانية، واصفةً ‏إياهم بجنود ‏الخط الخلفي الذين نجحوا في إدارة الأزمة، وضبط ‏إيقاع العمل في ظل هذه ‏الظروف الطارئة‎.‎

وكانت وزارة الطاقة أكدت أمس، أن نتائج التحاليل المخبرية التي ‏أجرتها ‏فرق الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في ‏محافظة الرقة، على ‏العينات المسحوبة من مختلف محطات ‏المياه، أظهرت أن المياه سليمة، ‏وصالحة للشرب في جميع ‏المواقع التي شملتها الفحوصات.‏