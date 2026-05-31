الرقة: إعادة تشغيل 6 محطات مياه بعد تأمينها من خطر ارتفاع منسوب ‏الفرات

الرقة-سانا
أعادت الفرق الفنية التابعة للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة تشغيل عدد من محطات ضخ المياه في ريف المحافظة، وذلك بعد فترة توقف مؤقتة اتُخذت كإجراء احترازي لحمايتها من الارتفاع الملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات.
وأفادت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، بأن المحطات التي استأنفت عملها شملت كلاً من حويجة فرج، وجعبر، حواوي الهوى، وسحل الخشب، وطاوي الجرنية، بالإضافة إلى المغلة، مؤكدةً أن الورشات الفنية تواصل جهودها على مدار الساعة لضمان عودة بقية المحطات المتأثرة إلى الخدمة بكامل طاقتها الإنتاجية.
ووجهت الوزارة الشكر لعمال الصيانة والفرق الميدانية، واصفةً إياهم بجنود الخط الخلفي الذين نجحوا في إدارة الأزمة، وضبط إيقاع العمل في ظل هذه الظروف الطارئة.
وكانت وزارة الطاقة أكدت أمس، أن نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها فرق الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة، على العينات المسحوبة من مختلف محطات المياه، أظهرت أن المياه سليمة، وصالحة للشرب في جميع المواقع التي شملتها الفحوصات.