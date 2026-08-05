العدالة الانتقالية و«دمشق للثقافة» توقعان مذكرة لدعم الوعي وحفظ الذاكرة الوطنية

دمشق- سانا

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وقّع رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ‏دمشق للثقافة والفكر والفنون والتنمية إبراهيم الجبين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في دعم مسار ‏العدالة الانتقالية، عبر توظيف الثقافة والفكر والفنون والإعلام في نشر الوعي بقيم العدالة وسيادة ‏القانون وحفظ الذاكرة الوطنية.‏

وأوضحت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المذكرة تنطلق من أهمية الثقافة والفكر ‏والأدب والمسرح والسينما والدراما والإعلام والبحث الثقافي والمعرفي، بوصفها أدوات أساسية ‏لمواكبة مسار العدالة الانتقالية، وترسيخ الوعي المجتمعي بمفاهيم الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر.‏

كما تهدف المذكرة إلى تخليد ذكرى الضحايا، وتعزيز ثقافة مجتمعية ترفض الاستبداد والعنف ‏وخطاب الكراهية والانتقام.‏

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وأشارت الهيئة إلى أن الشراكة تأتي في إطار توسيع التعاون مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في ‏بناء وعي مجتمعي داعم للعدالة الانتقالية، وحفظ الذاكرة الوطنية، وترسيخ قيم سيادة القانون، ‏وحماية الأجيال القادمة من تكرار الجرائم الجسيمة.‏

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وتُعد مؤسسة دمشق للثقافة والفكر والفنون والتنمية مؤسسة ثقافية غير ربحية، تُعنى بتعزيز قيم ‏المواطنة ونشر الوعي الثقافي ودعم المبدعين ورعاية الفنون والآثار، وأُشهرت رسمياً في دمشق ‏عام 2025، بعد 13 عاماً على تأسيسها في المنفى.‏

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وتوجّهت سوريا، منذ التحرير، نحو تعزيز مسار العدالة الانتقالية وتطوير أطره المؤسساتية، بما ‏يضمن معالجة إرث الانتهاكات بصورة شاملة ومنظمة، إذ أصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ17 ‏من أيار عام 2025 المرسوم رقم 20، القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية ‏للعدالة الانتقالية، بوصفها ‌‏هيئة تتمتع بالشخصية ‏الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع ‏أنحاء ‏الأراضي ‏السورية‎.‎