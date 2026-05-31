الطوارئ ترفع السواتر الترابية على ضفاف الفرات في الكشمة بدير الزور

دير الزور-سانا

تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ أعمال رفع السواتر الترابية على ضفاف نهر الفرات في منطقة الكشمة بريف دير الزور الشرقي.

وأوضح الدفاع المدني، عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد، أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الاستجابة الطارئة لحماية السكان والممتلكات والتخفيف من آثار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في المنطقة.

وكانت فرق الطوارئ ‏والدفاع ‏المدني والجهات ‏المحلية أعلنت ‏رفع حالة ‏الجاهزية واتخاذ ‏تدابير وقائية في محافظتي دير الزور والرقة، ‏شملت تدعيم ‏السواتر ‏الترابية ومراقبة ‌‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء ‏عند ‌‏الضرورة، ‏بهدف حماية ‏السكان والممتلكات، وتقليل الخسائر ‌‏المحتملة.

وأكدت وزارة الطاقة أن منسوب نهر الفرات استقر عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب الـ 50 متراً حتى ظهر اليوم الأحد، مبينةً أنه لم تُسجَّل زيادات إضافية متوقعة خلال هذا الوقت، وتشير التقديرات إلى بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء اليوم.