انخفاض معظم الأسهم الخليجية مع تجدد المخاوف جراء التوتر في الشرق الأوسط

عواصم-سانا

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج منخفضة اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران “انتهت”، ما ‌أدى إلى تجدد المخاوف من تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 3.14 دولارات، أو 4.23 % ‌لتصل ⁠إلى 77.30 دولاراً للبرميل.

في حين انخفض مؤشر دبي الرئيسي 1.5 %، متأثراً بتراجع سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 2.7 %، وهبوط سهم شركة إعمار العقارية 1 %.

وفي أبو ظبي، انخفض المؤشر 0.6 % مع نزول ⁠سهم شركة ألفا ظبي القابضة 3.5 %.

كما انخفض المؤشر القطري 0.8 %، إذ تراجع سهم بنك قطر الوطني 1 % على الرغم من إعلانه عن ⁠ارتفاع أرباحه الفصلية.

وهبط المؤشر البحريني 0.6 %، والمؤشر الكويتي 0.8 %، في حين ارتفع المؤشر العماني 0.9 %.

بالمقابل، أغلق المؤشر القياسي السعودي دون تغيير، مع ارتفاع سهم شركة أرامكو السعودية 2.6 %.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، التي جرى التوصل إليها بوساطة باكستانية لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

يذكر أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا الشهر الماضي مذكرة ‏تفاهم ‏بوساطة ‏باكستانية، تتضمن معالجة عدد من ‏القضايا العالقة، وفي ‏مقدمتها ‏تثبيت وقف العمليات ‏العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق ‏هرمز، ‏ضمن مسار يهدف ‏إلى إنهاء الحرب ‏التي اندلعت في الثامن ‏والعشرين من ‏شباط الماضي.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت مساء أمس، أن الجيش الأمريكي نفذ سلسلة من الضربات القوية ضد إيران “لفرض خسائر فادحة عليها” بعد استهدافها سفناً تجارية يقودها مدنيون في ممر مائي دولي، موضحةً أن الضربات جاءت رداً على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر المضيق.