وزير الاتصالات يبحث مع وفد تشيكي سبل توسيع التعاون التقني والرقمي

دمشق-سانا



بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع وفد تشيكي برئاسة نائب وزير التجارة والصناعة يان سيختر، وحضور السفير التشيكي بدمشق فيتسلاف بيفونكا، سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفرص المتاحة لتوسيع التعاون التقني والرقمي بين البلدين.



وأوضحت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، اليوم الخميس، أن الجانبان ناقشا خلال الاجتماع في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية الاستفادة من الخبرات الرقمية المتبادلة في تطوير مجالات التعاون التقنية والتكنولوجية.



وكان مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، ووزيرا الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، والنقل يعرب بدر، بحثوا خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة التشيكي يان سيختر، تعزيز التعاون الاقتصادي وقطاع السكك الحديدية، والشراكات الاستثمارية بين البلدين، وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية.