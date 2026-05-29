استمرار التدخلات الطارئة لمواجهة ارتفاع منسوب الفرات في دير الزور والرقة

دير الزور-الرقة-سانا
تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ أعمال الاستجابة الطارئة والتدخلات الميدانية في محافظتي دير الزور والرقة، في ظل استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وما يشكله من تهديد مباشر للمرافق الحيوية والمناطق السكنية والأراضي الزراعية على ضفتيه.
وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة، أن الفرق تعمل على مدار الساعة ضمن غرفة طوارئ مشتركة تضم وزارات الطوارئ وإدارة الكوارث والصحة والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية، إلى جانب محافظتي دير الزور والرقة، بهدف الحد من الأضرار وضمان سلامة المدنيين واستمرار عمل المنشآت الحيوية والخدمية.
تدعيم الجسور ومحطات المياه في دير الزور
وبين الدفاع المدني أن الفرق المختصة في دير الزور عملت على تدعيم جسر العشارة بالركام ووضع حواجز إسمنتية لمنع المياه من حتّ الركام، إضافة إلى تعزيز الجسر وتثبيت دعائمه لضمان سلامته واستمرار الحركة عليه.
وأشار الدفاع المدني إلى رفع سواتر ترابية حول ثماني محطات مياه، شملت محطات 17 نيسان في حي حويجة صكر والطريف والمسرب والزوية وحطلة 1 والسكرية والكبر والصعوة، ضمن الإجراءات الوقائية لضمان استمرارية تشغيل المحطات والحفاظ على انتظام وصول المياه إلى السكان.
ولفت الدفاع المدني إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ شابين من الغرق بالقرب من جسر السياسية أثناء السباحة، حيث جرى نقلهما إلى بر الأمان بعد تدخل عاجل.
وأوضح أنه تم وضع ثلاث نقاط إسعافية على امتداد السرير النهري، تضم كل منها زورق إنقاذ وغطاساً مختصاً وسيارة إسعاف، لنقل الحالات الإنسانية بين ضفتي الفرات وتأمين نقل المرضى والحالات الإسعافية، حيث تم نقل خمس حالات إسعافية بين منطقتي الشامية والجزيرة ذهاباً وإياباً.
وأشار الدفاع المدني إلى أن الفرق نفذت جولات تفقدية في حي حويجة صكر لإخلاء المنازل المهددة بالغمر، رغم رفض بعض الأهالي مغادرة منازلهم.
رفع سواتر ترابية في الرقة
وفي محافظة الرقة، أوضح الدفاع المدني أن الفرق واصلت أعمال رفع السواتر الترابية في المواقع المهددة بارتفاع المياه، حيث تم إنشاء ساتر ترابي بطول 150 متراً في حويجة زهرة، و50 متراً في حويجة العنون، و75 متراً في حويجة بدر، إضافة إلى ساتر بطول 100 متر في حويجة الحماد، بهدف منع طوفان المياه على الأراضي الزراعية والمباني المجاورة لسرير النهر.
وأضاف الدفاع المدني أن الفرق استكملت رفع ساتر ترابي بطول 120 متراً لحماية محطة تصفية مياه الشرب في حاوي الهوى وضمان استمرار عملها.
يذكر أن منسوب نهر الفرات ارتفع بشكل ملحوظ خلال الساعات الست الأخيرة، وذلك بعد دخول كمية المياه المطلقة من السد، والبالغة 1600 متر مكعب في الثانية.