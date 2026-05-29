استمرار التدخلات الطارئة لمواجهة ارتفاع منسوب الفرات في دير الزور والرقة

دير الزور-الرقة-سانا

تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ أعمال الاستجابة الطارئة والتدخلات الميدانية في محافظتي دير الزور ‏والرقة، في ظل استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وما يشكله من تهديد مباشر للمرافق الحيوية والمناطق السكنية ‏والأراضي الزراعية على ضفتيه.‏

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة، أن الفرق تعمل على مدار الساعة ضمن غرفة طوارئ مشتركة ‏تضم وزارات الطوارئ وإدارة الكوارث والصحة والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية، إلى جانب محافظتي دير الزور ‏والرقة، بهدف الحد من الأضرار وضمان سلامة المدنيين واستمرار عمل المنشآت الحيوية والخدمية.‏

تدعيم الجسور ومحطات المياه في دير الزور

وبين الدفاع المدني أن الفرق المختصة في دير الزور عملت على تدعيم جسر العشارة بالركام ووضع حواجز إسمنتية لمنع ‏المياه من حتّ الركام، إضافة إلى تعزيز الجسر وتثبيت دعائمه لضمان سلامته واستمرار الحركة عليه.‏

وأشار الدفاع المدني إلى رفع سواتر ترابية حول ثماني محطات مياه، شملت محطات 17 نيسان في حي حويجة صكر ‏والطريف والمسرب والزوية وحطلة 1 والسكرية والكبر والصعوة، ضمن الإجراءات الوقائية لضمان استمرارية تشغيل ‏المحطات والحفاظ على انتظام وصول المياه إلى السكان.‏

ولفت الدفاع المدني إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ شابين من الغرق بالقرب من جسر السياسية أثناء السباحة، حيث ‏جرى نقلهما إلى بر الأمان بعد تدخل عاجل.‏

وأوضح أنه تم وضع ثلاث نقاط إسعافية على امتداد السرير النهري، تضم كل منها زورق إنقاذ وغطاساً مختصاً وسيارة ‏إسعاف، لنقل الحالات الإنسانية بين ضفتي الفرات وتأمين نقل المرضى والحالات الإسعافية، حيث تم نقل خمس حالات ‏إسعافية بين منطقتي الشامية والجزيرة ذهاباً وإياباً.‏

وأشار الدفاع المدني إلى أن الفرق نفذت جولات تفقدية في حي حويجة صكر لإخلاء المنازل المهددة بالغمر، رغم رفض ‏بعض الأهالي مغادرة منازلهم.‏

رفع سواتر ترابية في الرقة

وفي محافظة الرقة، أوضح الدفاع المدني أن الفرق واصلت أعمال رفع السواتر الترابية في المواقع المهددة بارتفاع المياه، ‏حيث تم إنشاء ساتر ترابي بطول 150 متراً في حويجة زهرة، و50 متراً في حويجة العنون، و75 متراً في حويجة بدر، ‏إضافة إلى ساتر بطول 100 متر في حويجة الحماد، بهدف منع طوفان المياه على الأراضي الزراعية والمباني المجاورة ‏لسرير النهر.‏

وأضاف الدفاع المدني أن الفرق استكملت رفع ساتر ترابي بطول 120 متراً لحماية محطة تصفية مياه الشرب في حاوي ‏الهوى وضمان استمرار عملها.‏

يذكر أن منسوب نهر الفرات ارتفع بشكل ملحوظ خلال الساعات الست الأخيرة، وذلك بعد دخول كمية المياه المطلقة من ‏السد، والبالغة 1600 متر مكعب في الثانية.‏