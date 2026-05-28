الهلال الأحمر السوري يسيّر صهاريج مياه إلى عدد من أحياء مدينة دير الزور

دير الزور-سانا

سيّرت فرق الهلال الأحمر العربي السوري صهاريج مياه إلى عدد من أحياء مدينة دير الزور اليوم الخميس، لتأمين مياه الشرب للسكان، إضافة إلى تزويد السجن المدني بالمياه، وذلك بالتنسيق مع لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور.

ونفّذت الفرق تقييماً للأوضاع الإنسانية واحتياجات العائلات في عدد من الأحياء، بهدف متابعة الواقع الميداني وتحديد الأولويات الإنسانية اللازمة للاستجابة.

وذكرت محافظة دير الزور عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أنه تم استئجار “قلابات” و”تركسات” للعمل على إنشاء سواتر ترابية تمنع وصول مياه الفرات إلى محطات المياه في منطقتي حوايج المريعية وبقرص تحتاني بريف المحافظة الشرقي، وذلك في إطار الجهود الرامية لضمان استمرارية وصول المياه.

وأوضحت المحافظة أن فرق الهلال عملت على تجهيز مراكز إيواء في مدرستي عمر بن الخطاب والتطبيقية لاستقبال العائلات المتضررة، إلى جانب تأمين سيارات إسعاف جوّالة بالتعاون مع الدفاع المدني قرب مواقع العبارات المائية، تعزيزاً للجاهزية والاستجابة لأي حالات طارئة.

وأكد محافظ دير الزور اليوم أنه تم تجهيز مراكز إيواء بكامل احتياجات العائلات المتضررة، والعمل على تأمين المياه والخبز ‏والخدمات الأساسية.