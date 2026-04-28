اجتماع في منشأة التيم لاستكمال مخططات مشروع محطة توليد الكهرباء الذي تنفذه UCC

دير الزور-سانا

عُقد في منشأة التيم بمحافظة دير الزور اجتماع تنسيقي، بحضور مديري المنشأة وممثلين عن شركة كهرباء دير الزور، إلى جانب وفد من شركة أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC)، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الفنية لمشروع إنشاء محطة توليد كهرباء باستطاعة 1000 ميغاواط في منشأة التيم، وهو أحد المشروعات التي تنفذها الشركة بإشراف وزارة الطاقة في عدة مواقع داخل سوريا.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أنه تم خلال الاجتماع اعتماد المخططات النهائية لمسارات خطوط الخدمات المرتبطة بالمشروع، بما يشمل خطوط الغاز والكهرباء والمياه، وبما يضمن توافقها مع متطلبات التنفيذ، ويحقق التكامل بين الجهات الخدمية المعنية.

كما تمت في الاجتماع مناقشة أيضاً المخططات الفنية التفصيلية للموقع ليجري إقرارها وفق المعايير المعتمدة، بما يتيح البدء بتنفيذ الأعمال الميدانية بكفاءة عالية، ويسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة في محافظة دير الزور، ويدعم جهود الوزارة في توسيع قدرات التوليد الكهربائية من خلال مشروعات استراتيجية موزعة في عدد من المحافظات.

ويأتي المشروع ضمن خطط وزارة الطاقة السورية لتعزيز منظومة توليد الكهرباء في البلاد، عبر إنشاء محطات استراتيجية تسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة القدرة الإنتاجية، خاصة في محافظة دير الزور التي تشهد جهوداً متواصلة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية في قطاع الطاقة.

وتُعد منشأة التيم في ريف دير الزور مجمعاً حيوياً لقطاع الطاقة، يضم مرافق لتوليد الكهرباء وحقول نفط وبنى تحتية مرتبطة بالشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.