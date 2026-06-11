توقيع اتفاقية لتنفيذ مختبر الابتكار الصناعي “Innolab” في دمشق

دمشق-سانا



وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة اتفاقية تعاون مع الجمعية السورية للبحث والنشر العلمي، لتنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل مختبر الابتكار الصناعي “Innolab” في دمشق.



وتهدف الاتفاقية وفق ما أوضح المكتب الإعلامي في الوزارة، اليوم الخميس، إلى توظيف المهارات والتقنيات الحديثة في العملية التدريبية، وتعزيز قدرات الطلاب والمتدربين في مراكز التدريب المهني، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التصنيع الرقمي والابتكار الصناعي.



كما يهدف المشروع إلى تأهيل كوادر فنية متخصصة قادرة على تشغيل المعدات والتقنيات الحديثة وإدارتها بكفاءة، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية، ودعم مخرجات التدريب الفني، وتعزيز جاهزية المتدربين للاندماج في سوق العمل.



ويُعد “مختبر الابتكار الصناعي” (Innolab) مشروعاً حيوياً أطلقته وزارة الاقتصاد والصناعة بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية لتطوير وتحديث قطاع الأعمال، ويهدف بشكل رئيسي إلى دعم التحول الرقمي، تعزيز القدرات الابتكارية للمشاريع الناشئة، وتوظيف التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الإنتاج المحلي.