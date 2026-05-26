نائب وزير الداخلية يستقبل وفداً من السفارة الكندية في لبنان

دمشق-سانا

استقبل نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان، وفداً من السفارة الكندية ‏في لبنان برئاسة السفير غريغوري غاليغان، وبحضور معاون مدير إدارة ‏الهجرة والجوازات وممثل عن إدارة التعاون الدولي‎.‎

وتركز اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء، على تعزيز آليات التنسيق المشترك، ‏حيث قدم الوفد الكندي الفريق الدبلوماسي الجديد المعني بشؤون الهجرة ‏وملفات التأشيرات، والمكلف حالياً بمتابعة وإدارة هذا الملف بالنسبة لسوريا، ‏بهدف تسهيل الإجراءات وتطوير قنوات التواصل المباشر في هذا الإطار‎.‎

وتعمل سوريا على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة والشريكة في مختلف ‏المجالات، ولا سيما ملف الهجرة والتأشيرات، بهدف تسهيل الإجراءات ‏وتطوير قنوات التواصل المباشر، بما يخدم مصالح المواطنين السوريين ‏ويعزز التنسيق القنصلي الفعال، انسجاماً مع سياسة الحكومة السورية الرامية ‏إلى بناء علاقات بناءة ومتوازنة مع المجتمع الدولي‎.‎

