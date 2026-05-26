نائب وزير الداخلية يستقبل وفداً من السفارة الكندية في لبنان

دمشق-سانا
استقبل نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان، وفداً من السفارة الكندية في لبنان برئاسة السفير غريغوري غاليغان، وبحضور معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات وممثل عن إدارة التعاون الدولي.
وتركز اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء، على تعزيز آليات التنسيق المشترك، حيث قدم الوفد الكندي الفريق الدبلوماسي الجديد المعني بشؤون الهجرة وملفات التأشيرات، والمكلف حالياً بمتابعة وإدارة هذا الملف بالنسبة لسوريا، بهدف تسهيل الإجراءات وتطوير قنوات التواصل المباشر في هذا الإطار.
وتعمل سوريا على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة والشريكة في مختلف المجالات، ولا سيما ملف الهجرة والتأشيرات، بهدف تسهيل الإجراءات وتطوير قنوات التواصل المباشر، بما يخدم مصالح المواطنين السوريين ويعزز التنسيق القنصلي الفعال، انسجاماً مع سياسة الحكومة السورية الرامية إلى بناء علاقات بناءة ومتوازنة مع المجتمع الدولي.