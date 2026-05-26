التأمينات الاجتماعية: المرسوم 135 خطوة تعكس الحرص على تحسين ‏الواقع المعيشي للمتقاعدين

دمشق-سانا‏

أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن المرسوم ‏رقم (135)، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، يعدّ خطوة بالغة الأهمية ‏تعكس حرص القيادة على تحسين الواقع المعيشي لشريحة المتقاعدين، ‏وتقديراً للدور الكبير الذي أدّوه خلال سنوات خدمتهم في مختلف القطاعات.

وأشار خطيب في تصريح لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيادة يأتي تأثيرها ‏بشكل مباشر وملموس على حياة مئات الآلاف من الأسر التي تعتمد على ‏المعاش التقاعدي كمصدر دخل أساسي، كما أنها تعزز من قدرة المتقاعدين ‏على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأكد خطيب أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستقوم بإعداد التعليمات ‏التنفيذية للمرسوم بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل ‏ليتم تطبيقها على المعاشات التقاعدية، وصرفها لمستحقيها.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في وقت سابق اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم ‌‏‌‏‌‏(135) لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين ‌‏‌‏بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30 بالمئة ‌‏‌‏على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم‌‏.