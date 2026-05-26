التأمينات الاجتماعية: المرسوم 135 خطوة تعكس الحرص على تحسين ‏الواقع المعيشي للمتقاعدين

دمشق-سانا
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن المرسوم رقم (135)، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، يعدّ خطوة بالغة الأهمية تعكس حرص القيادة على تحسين الواقع المعيشي لشريحة المتقاعدين، وتقديراً للدور الكبير الذي أدّوه خلال سنوات خدمتهم في مختلف القطاعات.
وأشار خطيب في تصريح لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيادة يأتي تأثيرها بشكل مباشر وملموس على حياة مئات الآلاف من الأسر التي تعتمد على المعاش التقاعدي كمصدر دخل أساسي، كما أنها تعزز من قدرة المتقاعدين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأكد خطيب أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستقوم بإعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل ليتم تطبيقها على المعاشات التقاعدية، وصرفها لمستحقيها.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في وقت سابق اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم (135) لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.