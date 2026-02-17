الرقابة والتفتيش تعلن عن توسيع مسابقة التوظيف المعلن عنها مؤخراً

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية عن توسيع مسابقة التوظيف المعلن عنها بتاريخ الـ 13 من تشرين الأول لعام 2025، وذلك رغبة منها في تفعيل فروعها في منطقة الجزيرة بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور، وتوفر شواغر جديدة بمسمى وظيفي “معاون مفتش”.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أن الشروط المطلوبة تتمثل بألا يتجاوز عمر المتقدم ٤٠ عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل علمي في أحد الاختصاصات التالية (الحقوق، الاقتصاد، الإدارة)، والالتزام بالدوام في المعهد التخصصي للرقابة والتفتيش، والنجاح فيه.

ولفتت الهيئة إلى أن مراحل المسابقة تبدأ بمطابقة معلومات المتقدمين مع الشروط المطلوبة، ثم امتحان تحريري، وهو امتحان اجتياز وليس تقييماً، يلي ذلك مقابلات شفهية مع الناجحين في الامتحان التحريري، انتهاء باختيار أصحاب المعدلات الأعلى في المقابلة للعمل، علماً أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف مساء يوم السبت الموافق 28-2-2026.

وبينت الهيئة أن الفرز سيكون على المحافظات وفق حاجة العمل، وأن فترة التدريب ضمن المعهد مأجورة، داعية الراغبين بالتوظيف ممن تنطبق عليهم الشروط إلى المبادرة بالتسجيل عبر الرابط:

https://ee.kobotoolbox.org/x/IDzlSw9s

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعلنت بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية في ال13 من تشرين الأول الماضي، عن توفر شواغر معاون مفتش ومفتش متدرب ودارس قانوني للعمل لدى الإدارة المركزية وفروعها بالمحافظات.