الداخلية تعلن القبض على “قناص جوبر” لتورطه بجرائم جسيمة زمن النظام البائد

درعا-سانا

تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، من إلقاء القبض على المجرم علاء غصاب السودي المعروف بلقب “قناص جوبر”، المتورط بارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين خلال زمن النظام البائد.

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها على تلغرام، أن التحقيقات أظهرت تورط المجرم السودي بالمشاركة في معارك حي جوبر بدمشق، إضافة إلى عدة معارك داخل محافظة درعا، كان آخرها معركة مدينة طفس التي أسفرت عن بتر يده، كما أكدت التحقيقات ضلوعه في أعمال تمثيل بجثث الضحايا والتفاخر بصور موثقة وهو يحمل أسلحة متنوعة.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا مواصلة ملاحقة جميع المتورطين في أعمال الإجرام، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لضمان تحقيق العدالة.