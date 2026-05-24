مربو الدواجن يطالبون بوقف استيراد الفروج لحماية الإنتاج المحلي

دمشق-سانا

طالب العديد من مربي الدواجن في سوريا بوقف استيراد فروج الريش وصوص التربية وبيض الفقس، مؤكدين أن ذلك يهدد الإنتاج المحلي ويؤدي إلى خروج عدد من المداجن عن الخدمة نتيجة تراكم الخسائر وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأكد المربون خلال وقفة احتجاجية لهم أمام وزارة الزراعة بدمشق اليوم الأحد، أن السوق المحلية قادرة على تغطية الحاجة، بل والتوجه نحو التصدير في حال توفير الدعم اللازم وضبط حركة الاستيراد، بما يحمي المنتج المحلي ويضمن استمرارية العمل.

خسائر مستمرة

تحدث حسن الخضر، من مربي الدواجن، من محافظة القنيطرة عن خسائر مستمرة تتعرض لها مزارعه قد تصل إلى مئات الدولارات للطن الواحد، فيما أوضح المربي إسماعيل حاج أحمد من إدلب أن تأثير الاستيراد لا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل قد يتسبب بدخول الأمراض إلى المداجن المحلية حسب تعبيره، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية، وتكاليف اليد العاملة، وأجور النقل وغيرها.

ضبط حلقات التسويق

من جانب آخر طالب باسل الحسين، وهو من مربي الدواجن، من درعا بدعم قطاع المداجن لضمان استمرار الإنتاج وعودة المداجن التي توقفت عن العمل إلى الإنتاج، فيما اعتبر المربي من حماة محمود حمشو أن استيراد الفروج الحي والمجمد حتى المخصص لإنتاج المرتديلا يهدد استمرار المنتج المحلي إلى جانب ضرورة ضبط حلقات التسويق لمنع ارتفاع الأسعار.

إنتاج فروج من النوع الأول محلياً

من جانبه أوضح نائب رئيس لجنة دواجن حماة عبد العزيز شومل أن قطاع الدواجن يمتلك فائضاً في الإنتاج المحلي، وأن المداجن المحلية تنتج الفروج من النوع الأول المعتمد على علف نباتي بخلاف المستورد الذي قد يعتمد على العلف الحيواني، لافتاً إلى أهمية التوجه نحو دعم التصدير وإنصاف المربين، وإيجاد حلول لمشكلات القطاع، باعتباره ركناً أساسياً من الأمن الغذائي.

وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أصدرت في الـ 26 من آذار الماضي قرارين منفصلين بتمديد العمل بالقرار المتضمن السماح باستيراد بيض الفقس وصوص التربية، وفروج الريش بشكل مؤقت لغاية 30/04/2026 إلا أن استمرار العمل به، وفق ما أكده المربون أثار اعتراضهم.