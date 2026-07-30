“أكثر مما يُرى”.. معرض فني في حلب يوثق وجوه المدينة وذاكرتها
برعاية الخارجية.. اليابان والموئل توقعان اتفاقية لدعم الإعمار الحضري وإدارة النفايات في حمص
افتتاح محكمة الصلح في تادف بريف حلب الشرقي بعد إعادة تأهيلها
يافعة تتوج بالمركز الأول وتحرز الكأس الذهبي في بطولة الحساب الذهني بطرابلس في لبنان
أطفال صناع الأثر يستكشفون تراث حمص بين الأسواق القديمة والحمام العثماني
معاناة يومية لأهالي حلب جراء انقطاع المياه.. وجهود متواصلة لإعادة الخدمة
وزارة الثقافة تطلق مديرية البحث والترجمة والنشر في المكتبة الوطنية السورية
لأول مرة في سوريا.. السياحة تطلق تطبيق «My Syria» للخدمات السياحية والضيافة الرقمية
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