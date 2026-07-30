“أكثر مما يُرى”.. معرض فني في حلب يوثق وجوه المدينة وذاكرتها

تكريم القضاة المنشقين عن النظام البائد بدمشق تقديراً لمواقفهم الوطنية
وزارة الإعلام السورية تدين استهداف الصحفيين من قبل تنظيم قسد أثناء تأدية مهامهم في حلب
أنشطة رياضية وترفيهية في حمص لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع
وقفة احتجاجية في إدلب تنديداً بانتهاكات “قسد” في الجزيرة السورية
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير المنطقة الصناعية الحرفية بالرقة في ختام معرض بيلدكس‏
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