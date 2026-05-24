اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى المملكة العربية السعودية

دمشق-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف السورية أحمد الحلاق، عن ‏اكتمال وصول جميع الرحلات الجوية الخاصة بالحجاج السوريين إلى ‏المملكة العربية السعودية، بعد وصول آخر الرحلات القادمة من مطار دمشق ‏الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة.‏

وأكد الحلاق في تصريح له، أمس السبت، أن وصول آخر الرحلات، جاء ‏ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف، وإدارة الحج والعمرة خلال الأيام الماضية.‏

وأشار الحلاق إلى أن عدد الحجاج السوريين هذا الموسم بلغ 24500 حاج ‏وحاجة، مبيناً أنه منذ انطلاق أولى الرحلات، تابعت وزارة الأوقاف مختلف ‏الجوانب التنظيمية والخدمية ميدانياً، حيث أجرى وزير الأوقاف محمد أبو ‏الخير شكري جولات مباشرة على فنادق إقامة الحجاج السوريين في مكة ‏المكرمة، للاطمئنان على واقع الخدمات، والتأكد من جاهزية فرق العمل ‏والسكن والإشراف والرعاية المقدمة لضيوف الرحمن.‏

ولفت الحلاق إلى أن الوزارة عملت على تعزيز مستوى الجاهزية والاستعداد ‏عبر إقامة “ندوة الحج المؤسسية” بدورتها الثانية، وعقد الاجتماع العام ‏لبعثات الحج السورية، بهدف توزيع المهام ورفع مستوى التنسيق بين مختلف ‏اللجان والكوادر، استعداداً لبدء مناسك الحج ضمن أعلى درجات التنظيم ‏والمتابعة.‏

وكانت رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية، بدأت منذ التاسع من شهر ‏أيار الجاري ‏عبر مطاري ‏دمشق وحلب الدوليين، وسط إجراءات تنظيمية ‏وصحية وخدمية متكاملة ‏ضمن خطة تفويج ميسرة.‏