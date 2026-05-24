اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى المملكة العربية السعودية

دمشق-سانا
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف السورية أحمد الحلاق، عن اكتمال وصول جميع الرحلات الجوية الخاصة بالحجاج السوريين إلى المملكة العربية السعودية، بعد وصول آخر الرحلات القادمة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة.
وأكد الحلاق في تصريح له، أمس السبت، أن وصول آخر الرحلات، جاء ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف، وإدارة الحج والعمرة خلال الأيام الماضية.
وأشار الحلاق إلى أن عدد الحجاج السوريين هذا الموسم بلغ 24500 حاج وحاجة، مبيناً أنه منذ انطلاق أولى الرحلات، تابعت وزارة الأوقاف مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية ميدانياً، حيث أجرى وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري جولات مباشرة على فنادق إقامة الحجاج السوريين في مكة المكرمة، للاطمئنان على واقع الخدمات، والتأكد من جاهزية فرق العمل والسكن والإشراف والرعاية المقدمة لضيوف الرحمن.
ولفت الحلاق إلى أن الوزارة عملت على تعزيز مستوى الجاهزية والاستعداد عبر إقامة “ندوة الحج المؤسسية” بدورتها الثانية، وعقد الاجتماع العام لبعثات الحج السورية، بهدف توزيع المهام ورفع مستوى التنسيق بين مختلف اللجان والكوادر، استعداداً لبدء مناسك الحج ضمن أعلى درجات التنظيم والمتابعة.
وكانت رحلات الحجاج السوريين إلى السعودية، بدأت منذ التاسع من شهر أيار الجاري عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين، وسط إجراءات تنظيمية وصحية وخدمية متكاملة ضمن خطة تفويج ميسرة.