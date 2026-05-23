اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تتفقد مراكز الاقتراع في الحسكة وعين عرب بحلب

دمشق-سانا
تفقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مراكز الاقتراع في محافظة الحسكة ومركز عين عرب في حلب والتي سوف تجري الانتخابات فيها يوم غد.
وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة: ” وصلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، ممثلة بالدكتور أنس العبدة، إلى محافظة الحسكة، وعقدت لقاءات مع اللجان الفرعية المسؤولة عن مناطق الانتخابات في محافظة الحسكة”.
وأشار إلى أن اللجنة تأكدت من توفر الإجراءات اللوجستية وغرف الاقتراع السري ولوازم العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع، إضافة إلى تأمين حضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لمتابعة العملية الانتخابية.
وأضاف: “سوف تتوجه اللجنة العليا للانتخابات، ممثلة بعضوي اللجنة عماد برق ومحمد ولي إلى منطقة عين عرب بمحافظة حلب اليوم لمتابعة العملية الانتخابية وتفقد مركز الاقتراع فيها واكتمال الإجراءات اللوجستية فيه، مع التأكيد دائماً على أن السلطات المحلية قد أمنت كل التسهيلات اللوجستية والأمنية لإنجاح العملية الانتخابية”.
وأوضح أن الاقتراع يبدأ غداً الأحد في الساعة الثامنة صباحاً في منطقتي الحسكة والقامشلي بمحافظة الحسكة بالتزامن مع منطقة عين عرب، وينتهي الاقتراع في الساعة الثانية عشرة مع إمكانية التمديد لساعة واحدة فقط، مؤكداً أن فرز الأصوات يبدأ مباشرة بعد انتهاء الاقتراع، وستعلن النتائج الأولية مباشرة بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات.