اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تتفقد مراكز الاقتراع في الحسكة وعين عرب بحلب

دمشق-سانا

تفقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مراكز الاقتراع في محافظة الحسكة ومركز عين عرب في حلب والتي سوف تجري الانتخابات فيها ‏يوم غد.

وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة: ” وصلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، ممثلة بالدكتور أنس ‏العبدة، إلى محافظة الحسكة، وعقدت لقاءات مع اللجان الفرعية المسؤولة ‏عن مناطق الانتخابات في محافظة الحسكة”.

وأشار إلى أن اللجنة تأكدت من توفر الإجراءات اللوجستية وغرف الاقتراع السري ‏ولوازم العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع، إضافة إلى تأمين حضور وسائل الإعلام المحلية ‏والأجنبية لمتابعة العملية الانتخابية. ‏

وأضاف: “سوف تتوجه اللجنة العليا للانتخابات، ممثلة بعضوي اللجنة ‏عماد برق ومحمد ولي إلى منطقة عين عرب بمحافظة حلب اليوم لمتابعة ‏العملية الانتخابية وتفقد مركز الاقتراع فيها واكتمال الإجراءات اللوجستية ‏فيه، مع التأكيد دائماً على أن السلطات المحلية قد أمنت كل التسهيلات ‏اللوجستية والأمنية لإنجاح العملية الانتخابية”.‏

وأوضح أن الاقتراع يبدأ غداً الأحد في الساعة الثامنة صباحاً في منطقتي ‏الحسكة والقامشلي بمحافظة الحسكة بالتزامن مع منطقة عين عرب، وينتهي ‏الاقتراع في الساعة الثانية عشرة مع إمكانية التمديد لساعة واحدة فقط، مؤكداً أن فرز الأصوات يبدأ مباشرة بعد انتهاء الاقتراع، وستعلن النتائج ‏الأولية مباشرة بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات.‏

