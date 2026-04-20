جامعة حلب تطلق الأسبوع العلمي الدولي الأول بمشاركة واسعة من باحثين عرب وأجانب

حلب-سانا

انطلقت في جامعة حلب اليوم الإثنين، فعاليات الأسبوع العلمي الدولي الأول، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين من داخل سوريا وخارجها، في حدث يُعد الأكبر من نوعه على مستوى الجامعة.

ويتضمن الأسبوع العلمي 24 مؤتمراً علمياً تخصصياً، إلى جانب معارض تقنية وطبية وثقافية، وندوات شعرية، بمشاركة أكثر من ألف محاضر من دول عربية وأجنبية، إضافة إلى مشاركات محلية وإقليمية.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، في تصريح لمراسل سانا، أن هذا الحدث يمثل انطلاقة جديدة للجامعات السورية نحو تعزيز البحث العلمي والانفتاح الأكاديمي الدولي، مشيراً إلى أن المؤتمرات تغطي مختلف الاختصاصات الطبية والهندسية والزراعية والإنسانية والأدبية وعلوم التغذية.

وبيّن الوزير الحلبي أن المشاركة الواسعة من الباحثين القادمين من خارج سوريا، تعكس استعادة الثقة بالمؤسسات التعليمية السورية، وتسهم بتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والبحثي، مشيراً إلى أهمية التركيز على البحث العلمي التطبيقي، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل واحتياجات المجتمع، إضافة إلى دعم التعليم التقني بوصفه أحد متطلبات المرحلة القادمة القائمة على المهارات والكفاءات.

ولفت الوزير الحلبي إلى أن الفعاليات تترافق مع إقامة 24 معرضاً في مختلف كليات الجامعة، تعرض أحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية والتقنية والابتكارات العلمية.

بدوره، أشار عميد كلية الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور عبد العزيز دغيم، إلى أن الأسبوع العلمي يحمل رسالة تؤكد انطلاق سوريا نحو البناء والتقدم بالاعتماد على العلم والمعرفة وكفاءات أبنائها، لافتاً إلى أهمية الأبحاث الأساسية والتطبيقية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية.

ويستمر الأسبوع العلمي الدولي الأول على مدى عدة أيام، متضمناً جلسات علمية وورشات عمل تخصصية وفعاليات ثقافية متنوعة، بما يسهم في ترسيخ مكانة جامعة حلب مركزاً علمياً وثقافياً رائداً.