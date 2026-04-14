زراعة الحسكة تدعو الفلاحين في الشدادي وأبو راسين لمكافحة الصدأ بعد رصد إصابات محدودة

الحسكة-سانا

دعت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة الفلاحين في منطقتي الشدادي وأبو راسين إلى الإسراع برش المبيدات المناسبة في حقول القمح والشعير، وذلك بعد تسجيل إصابات محدودة بمرض الصدأ الأصفر.

وأوضح معاون مدير الزراعة المهندس عز الدين الحسو في تصريح لمراسل سانا أن الظروف الجوية الأخيرة ساهمت في ظهور إصابات طفيفة بالصدأين الأصفر والبرتقالي على مساحات صغيرة من حقول القمح والشعير في المنطقتين، مؤكداً ضرورة استخدام المبيدات التي تحتوي على خلائط دوائية من مجموعتي ستر وبيلورين والتريازول للحد من انتشار المرض.

وأشار الحسو إلى أن إصابات دودة الزرع المسجلة في بعض الحقول لا تزال دون العتبة الاقتصادية، وهي متفرقة ضمن منطقتي الاستقرار الزراعي الأولى والثانية، مبيناً أن المديرية تتابع بشكل دوري واقع نمو المحصولين حتى مرحلة الحصاد.

يُذكر أن المساحة المزروعة بالقمح والشعير في محافظة الحسكة للموسم الحالي تبلغ نحو 750 ألف هكتار، موزعة على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.