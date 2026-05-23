المؤسسة العامة لسد الفرات ترفع كميات المياه الممررة عبر سد كديران

الرقة-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات رفع كميات المياه الممرّرة عبر سد كديران من نحو 500 متر مكعب إلى قرابة 800 متر مكعب في الثانية، وذلك على خلفية ارتفاع مخزون بحيرات الفرات إلى أكثر من 97 بالمئة نتيجة الأمطار الغزيرة وزيادة الوارد المائي عبر نهر الفرات.

وقال المدير العام للمؤسسة هيثم بكور في بيان تلقت سانا نسخة من اليوم السبت، إن القرار يأتي “حرصاً على تجنّب أي ارتفاع سريع في مناسيب المياه”، موضحاً أن الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع إضافي في منسوب النهر بالمناطق الواقعة بعد السد، ولا سيما في محافظتي الرقة ودير الزور.

وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة لن تشكّل أي خطر على القرى والبلدات الممتدة على جانبي مجرى النهر، لكنه دعا في الوقت نفسه السكان إلى عدم الاقتراب من مجرى النهر أو السباحة فيه، إضافة إلى الإسراع في رفع المعدات الزراعية والآليات القريبة من الضفاف تجنباً لأي أضرار محتملة.

وذكر أن ارتفاع مناسيب المياه سيستمر لعدة أيام بالتزامن مع زيادة تشغيل عنفات سد كديران، لافتاً إلى أن المؤسسة ستصدر تحديثات لاحقة بشأن أي تغييرات إضافية في كميات التصريف أو العودة إلى المستويات الطبيعية.



شهدت مناطق شمال وشرق سوريا خلال الموسم الحالي معدلات أمطار مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، ما ساهم في تحسن المخزون المائي في بحيرات الفرات وزيادة تدفق المياه الواردة عبر النهر، ويُعد سد الفرات من أهم المنشآت المائية في سوريا، إذ يؤمّن مياه الري والطاقة الكهربائية لمناطق واسعة من البلاد، فيما تُراقب الجهات المعنية بشكل دوري مناسيب البحيرات والتصريفات المائية للحفاظ على سلامة السدود والمناطق السكنية والزراعية الواقعة على امتداد مجرى النهر.