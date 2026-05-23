وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة امرأة بجروح خطيرة جراء تصادم دراجتين ناريتين بريف درعا

درعا-سانا
توفي ثلاثة شبان، وأصيبت سيدة بجروح خطيرة أمس الجمعة، جراء حادث سير ناجم عن تصادم دراجتين ناريتين على طريق داعل – خربة غزالة في ريف درعا.
وأوضح مدير مشفى طفس الوطني نزار الربداوي في تصريح لـ سانا، أن قسم الإسعاف استقبل أربع حالات ناتجة عن الحادث، بينها ثلاث وفيات، إضافة إلى إصابة امرأة تنحدر من محافظة الحسكة وتقيم في درعا بإصابات عصبية وكسور متعددة.
وأضاف الربداوي: إنه تم نقل المصابة إلى مشفى درعا الوطني لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم أصولاً.
وتشهد طرقات ريف درعا خلال الفترة الأخيرة تزايداً في حوادث السير، ولا سيما تلك المرتبطة بالدراجات النارية وسط مطالبات شعبية بتشديد إجراءات السلامة المرورية، والحد من السرعة الزائدة، وخصوصاً على الطرق الواصلة بين بلدات الريف الشرقي والغربي للمحافظة.