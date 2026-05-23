وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة امرأة بجروح خطيرة جراء تصادم دراجتين ناريتين بريف درعا

درعا-سانا ‏

توفي ثلاثة شبان، وأصيبت سيدة بجروح خطيرة أمس الجمعة، جراء حادث سير ناجم عن تصادم دراجتين ناريتين على ‏طريق داعل – خربة غزالة في ريف درعا.‏

وأوضح مدير مشفى طفس الوطني نزار الربداوي في تصريح لـ سانا، أن قسم الإسعاف استقبل أربع حالات ناتجة عن ‏الحادث، بينها ثلاث وفيات، إضافة إلى إصابة امرأة تنحدر من محافظة الحسكة وتقيم في درعا بإصابات عصبية وكسور ‏متعددة.‏

وأضاف الربداوي: إنه تم نقل المصابة إلى مشفى درعا الوطني لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم ‏أصولاً.‏

وتشهد طرقات ريف درعا خلال الفترة الأخيرة تزايداً في حوادث السير، ولا سيما تلك المرتبطة بالدراجات النارية وسط ‏مطالبات شعبية بتشديد إجراءات السلامة المرورية، والحد من السرعة الزائدة، وخصوصاً على الطرق الواصلة بين بلدات ‏الريف الشرقي والغربي للمحافظة.‏