لوحة جدارية في درعا تجسد معاناة السوريين ومسيرة التحرير

فعالية في درعا لمساعدة الطلاب الناجحين في الثانوية على اختيار اختصاصاتهم الجامعية
ملتقى “الحكاية السورية” في دمشق.. توثيق للذاكرة الوطنية وصياغة سردية شعبية للتاريخ
حملة نظافة واسعة في حمص بمشاركة المجتمع المحلي بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور
ورشة عمل في حلب حول مدونة السلوك الإعلامي المهني
