عودة التغذية الكهربائية إلى دير الزور بعد إصلاح خط جندر – التيم

دير الزور-سانا

عادت التغذية الكهربائية إلى مدن وقرى محافظة دير الزور، اليوم الجمعة، بعد تمكن الورشات الفنية وعمال نقل الطاقة من إصلاح خط جندر – التيم، وتمت عملية وصل التغذية الكهربائية من محطة جندر إلى محطة التيم بنجاح.

وأوضح مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة السورية للكهرباء علاء سودا، في تصريح لـ سانا، أن الورشات الفنية التابعة للشركة السورية للكهرباء SEC تمكنت بعد جهود استغرقت أكثر من 36 ساعة متواصلة من إنجاز أعمال إصلاح خط التوتر العالي 230 ك.ف في منطقة السخنة، وذلك بعد تعرضه لأعمال تخريب وسرقة أدت إلى خروجه من الخدمة وانقطاع التغذية الكهربائية عن محافظة دير الزور.

وأشار سودا إلى أن الفرق الفنية عملت بشكل متواصل على تنفيذ أعمال الكشف وإزالة الأضرار واستبدال التجهيزات المتضررة وإعادة تأهيل الخط حتى تم وضعه في الخدمة مجدداً وإعادة التيار الكهربائي إلى محافظة دير الزور، وسوف تتم تغذية المناطق بالتيار الكهربائي ضمن برنامج التقنين المعتمد لشركة كهرباء دير الزور.

وكانت الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور أعلنت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، أن ورشات الخطوط في الشركة السورية للكهرباء أنهت ‏أعمال إصلاح العطل الطارئ على خط التوتر 230 ك.ف جندر – التيم، وذلك بعد تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة وإجراء ‏الاختبارات التشغيلية، ليعاد الخط إلى الخدمة بنجاح.

يذكر أن خط توتر جندر- التيم تعرض عدة مرات للتخريب بهدف السرقة والتخريب، وهو ما يؤثر على استقرار التيار الكهربائي ودوام التغذية.