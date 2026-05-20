وزير الأوقاف: خدمات نوعية للحجاج السوريين في مشعري ‏عرفات ومنى‎ ‎

مكة المكرمة-سانا‏

أكد وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري أن الخدمات ‏المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى في مكة ‌‏المكرمة تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي.‏

وقال الوزير شكري في تصريح للصحفيين خلال جولة تفقدية لخيام ‏الحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى: “ما ترونه ‏على صعيد ‏البنية التحتية والقاعات المخصصة والتكييف، أستطيع أن أقول إن ‏هذه الخدمات تعادل خمس نجوم، وهي ‏بالمستوى الاقتصادي الذي ‏يناسب معظم حجاجنا السوريين‎”‎.‎

وأضاف شكري: “إن إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تعاقدت ‏مع شركات تخدم الحجاج في عرفات ومنى من حيث السكن ‌‏والتكييف والفرش، مشيراً إلى أن مستوى الخدمات يليق بالشعب ‏السوري الكريم، ويضاهي مستويات الدول المتقدمة، ولافتاً ‏إلى أن ‏سوريا أصبحت من بين عشر دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ‏ضمن برنامج الحج الاقتصادي‎.‎

وأوضح شكري أن الفرق بين الحج الاقتصادي والحج المحسن ‏يقتصر على سكن مكة المكرمة والقرب من الحرم، أما ‏خدمات ‏عرفات ومنى، فمستوى واحد في كليهما.‏

سبعة مخيمات في كل من منى وعرفات‎” ‎

من جانبه، أشار رئيس البعثة الإدارية السورية أحمد الحداد لمراسل ‏سانا إلى تجهيز سبعة مخيمات في عرفات، يقابلها سبعة ‏مخيمات ‏في منى، لتأمين جميع الخدمات للحجاج السوريين‎.‎

ولفت الحداد إلى توفير جميع الخدمات التي تساعد الحاج على أداء ‏شعائر الحج براحة وأمان وسكينة، حتى التفاصيل ‏الصغيرة مثل ‏برادات الماء وغير ذلك، بهدف عدم خروج الحاج من الخيمة ‏إلا للضرورة بسبب حرارة الجو في مكة والمشاعر‎.‎

كما أشار الى وجود تنظيم هيكلي للمجموعات، حيث يُخصص لكل ‌‏50 حاجاً باص وشخص إداري وشخص شرعي يرافقهم ‏طيلة رحلة ‏الحج، ويتأكد من أداء جميع المناسك وتحقيق السنن‎.‎

وبين الحداد أن المخيمات جاهزة منذ أسبوع، وتجري حالياً عمليات ‏تحسين ونظافة فقط، مشيراً إلى أنه تم تسليم المخيمات ‏بالخيام ‏والفرش للمجموعات منذ الـ 29 من ذي القعدة، قبل الحج بعشرة أيام‎.‎

ويُعرِف يوم عرفة بأنه يوم الحج الأكبر، إذ فيه يؤدي الحجاج ‏الركن الأعظم للحج، وهو الوقوف في صعيد عرفة، ويتم فيه ‏الإكثار ‏من الذكر والدعاء، وهو ركن لا يصح الحج من دونه، حيث يجتمع ‏الحجاج في عرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ‏ويستمرون في ‏الدعاء والذكر والتكبير إلى وقت غروب الشمس‎.‎

ويستمر توافد الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة في المملكة ‏العربية السعودية منذ يوم السبت الماضي، عبر مطاري ‏دمشق ‏وحلب الدوليين، في إطار تأمين رحلة حج آمنة وميسّرة، بالتنسيق ‏بين الجهات المعنية في سوريا والسعودية‎.‎