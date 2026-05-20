وزير الأوقاف: خدمات نوعية للحجاج السوريين في مشعري ‏عرفات ومنى‎ ‎

مكة المكرمة-سانا
أكد وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى في مكة المكرمة تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي.
وقال الوزير شكري في تصريح للصحفيين خلال جولة تفقدية لخيام الحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى: “ما ترونه على صعيد البنية التحتية والقاعات المخصصة والتكييف، أستطيع أن أقول إن هذه الخدمات تعادل خمس نجوم، وهي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم حجاجنا السوريين”.
وأضاف شكري: “إن إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج في عرفات ومنى من حيث السكن والتكييف والفرش، مشيراً إلى أن مستوى الخدمات يليق بالشعب السوري الكريم، ويضاهي مستويات الدول المتقدمة، ولافتاً إلى أن سوريا أصبحت من بين عشر دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي.
وأوضح شكري أن الفرق بين الحج الاقتصادي والحج المحسن يقتصر على سكن مكة المكرمة والقرب من الحرم، أما خدمات عرفات ومنى، فمستوى واحد في كليهما.
سبعة مخيمات في كل من منى وعرفات”
من جانبه، أشار رئيس البعثة الإدارية السورية أحمد الحداد لمراسل سانا إلى تجهيز سبعة مخيمات في عرفات، يقابلها سبعة مخيمات في منى، لتأمين جميع الخدمات للحجاج السوريين.
ولفت الحداد إلى توفير جميع الخدمات التي تساعد الحاج على أداء شعائر الحج براحة وأمان وسكينة، حتى التفاصيل الصغيرة مثل برادات الماء وغير ذلك، بهدف عدم خروج الحاج من الخيمة إلا للضرورة بسبب حرارة الجو في مكة والمشاعر.
كما أشار الى وجود تنظيم هيكلي للمجموعات، حيث يُخصص لكل 50 حاجاً باص وشخص إداري وشخص شرعي يرافقهم طيلة رحلة الحج، ويتأكد من أداء جميع المناسك وتحقيق السنن.
وبين الحداد أن المخيمات جاهزة منذ أسبوع، وتجري حالياً عمليات تحسين ونظافة فقط، مشيراً إلى أنه تم تسليم المخيمات بالخيام والفرش للمجموعات منذ الـ 29 من ذي القعدة، قبل الحج بعشرة أيام.
ويُعرِف يوم عرفة بأنه يوم الحج الأكبر، إذ فيه يؤدي الحجاج الركن الأعظم للحج، وهو الوقوف في صعيد عرفة، ويتم فيه الإكثار من الذكر والدعاء، وهو ركن لا يصح الحج من دونه، حيث يجتمع الحجاج في عرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويستمرون في الدعاء والذكر والتكبير إلى وقت غروب الشمس.
ويستمر توافد الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية منذ يوم السبت الماضي، عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين، في إطار تأمين رحلة حج آمنة وميسّرة، بالتنسيق بين الجهات المعنية في سوريا والسعودية.