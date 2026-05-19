إصابة امرأة وثلاثة أطفال بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في السخنة بريف حمص الشرقي

حمص-سانا

تعرضت امرأة وثلاثة من أطفالها عصر اليوم الثلاثاء، لجروح جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد أثناء جمعهم للخردة في مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وأوضح مدير منطقة تدمر ساهر صغير، في تصريح لـ مراسل سانا، أن المصابين من عائلة الكمراوي، وتم تحويلهم إلى مشافي مدينة حمص لتلقي العلاج.

ولفت صغير، إلى أن حوادث الانفجار متكررة بشكل دوري، مشدداً على ضرورة عدم الاقتراب أو التعامل مع أي أجسام غريبة، مشيراً إلى أن حالات مشابهة حدثت سابقاً في المنطقة، حيث انفجر صاعق كان عبارة عن أنبوب عادي، ما أدى إلى وفاة طفلين أثناء جمعهما للخردة.

ودعا مدير منطقة تدمر الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر والدفاع المدني إلى ضرورة تنفيذ حملات التوعية، ووضع لوحات تحذيرية، للحد من المخاطر.

وتعد مخلفات الحرب من أخطر التهديدات التي تواجه المدنيين في مناطق ريف حمص الشرقي، حيث تتضمن ذخائر غير منفجرة وصواعق وأجزاء معدنية متفرقة يمكن أن تنفجر عند التعامل معها، مما يتطلب تدخل منظمات متخصصة لإزالة مخلفات الحرب وحماية المدنيين.