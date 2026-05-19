الخدمات الفنية بدرعا تنفذ أعمال صيانة وتأهيل للشوارع الرئيسية والفرعية في بلدة معربة

درعا-سانا

نفذت مديرية الخدمات الفنية بدرعا أعمال صيانة وتأهيل الشوارع الرئيسية وبعض الشوارع الفرعية، ضمن خطة الإصلاحات التي أطلقها مجلس بلدة معربة، لتحسين واقع الطرقات وتعزيز السلامة المرورية.

وأوضح رئيس مجلس البلدة محمد بديوي في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن البلدة تعاني منذ أكثر من عشر سنوات من سوء الطرقات وكثرة الحفر والمطبات فيها، بسبب تعرضها للقصف والقذائف العشوائية من النظام البائد، الأمر الذي يؤثر سلباً على حركة المرور سواء للآليات أو المشاة.

ولفت البديوي إلى أن مديرية الخدمات الفنية قامت بأعمال صيانة لمعظم هذه المطبات والحفر ومعالجتها من خلال ورشاتها الفنية، وشملت تنفيذ طبقة زفتية بعد عملية التنظيف من الأتربة والأوساخ.

فيما بيّن عبد الغفار سرور، من أهالي معربة، أن البلدة لم تر الإسفلت منذ سنوات، ووجود الآليات العاملة على إغلاق الحفر في الطرقات اليوم، دليل على التعافي والسير نحو إعادة الإعمار، فيما اعتبر محمد الحسين، من أهالي البلدة، أن الاهتمام بمشاريع البنى التحتية، وخاصة الطرقات، يشكل العمود الفقري لعملية البناء من جديد.

وتقع بلدة معربة إلى الشرق من محافظة درعا 32 كيلومتراً ويتجاوز عدد سكانها 10 آلاف نسمة، يعمل أغلبهم بالزراعة وتربية الدواجن التي تشتهر بها، وتعاني من نقص في مشاريع البنى التحتية، نتيجة لتأثرها الكبير بأحداث الثورة السورية التي أطاحت بالنظام البائد.

