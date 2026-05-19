حملة لتحسين الواقع الخدمي في مدينة طفس بريف درعا

درعا-سانا

أطلق مجلس مدينة طفس بريف درعا اليوم الثلاثاء حملة بعنوان “شوارعنا أجمل بلا حفر”، بهدف تحسين الواقع الخدمي والحد من المشكلات التي تؤثر على حركة الأهالي والآليات.

وتستهدف الحملة كل شوارع المدينة التي تأخرت صيانتها أو تضررت بفعل قصف النظام البائد، وتتضمن أعمالاً متكاملة كردم حفر ونظافة وترحيل أنقاض ونفايات.

وأوضح رئيس مجلس مدينة طفس هايل الزعبي في تصريح لـ مراسل سانا اليوم، أن الحملة تنفذ بالتعاون مع مديريتي الخدمات الفنية والطوارئ وإدارة الكوارث، مشيراً إلى أن مجلس المدينة يقوم بالتوازي مع الحملة بصيانة بعض الطرقات المتهالكة حسب الإمكانات، على أن يتبعها تعبيد كامل لبعض الشوارع المتضررة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت مدينة طفس مساعي مستمرة لتحسين الواقع الخدمي، منذ بداية العام الجاري، حيث تركزت الجهود الحكومية والمحلية على قطاع المياه، فيما تعمل الجهات المعنية على معالجة مشاكل الصرف الصحي، وتزفيت الطرقات، وتحسين البنية التحتية.