150 عائلة من العشائر تبدأ بالعودة إلى قرية القصر بريف السويداء

20250914152550 IMG 4405 150 عائلة من العشائر تبدأ بالعودة إلى قرية القصر بريف السويداء

درعا-سانا

بدأت عشرات العائلات من العشائر اليوم بالعودة الى منازلها في قرية القصر بريف السويداء الشمالي الشرقي بعد سنوات من التهجير، وذلك بدعم حكومي ومتابعة من محافظ السويداء مصطفى البكور.

وأوضح مختار قرية القصر علي زريق في تصريح لمراسل سانا أن عودة 150 عائلة إلى بيوتها اليوم خطوة كبيرة نحو استعادة الحياة الطبيعية في القصر بعد سنوات من الغياب القسري.

20250914153218 IMG 4446 150 عائلة من العشائر تبدأ بالعودة إلى قرية القصر بريف السويداء

وأشار زريق إلى ضرورة تقديم الدعم الفعلي للعائدين لجهة تأمين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وقال: “يطالب الأهالي بتأمين الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ومدارس ومراكز صحية، إضافةً إلى توفير الأمن الذي يشكل حجر الأساس لطمأنه الناس وضمان استقرارهم”، آملاً أن تكون هذه العودة بداية حقيقية لمرحلة جديدة يسودها الأمان والاستقرار في القرية.

وتأتي هذه العودة للعائلات التي هجرت سابقاً بفعل جرائم النظام البائد ، إضافةً إلى الأحداث التي شهدتها السويداء،في شهر تموز الماضي و في إطار جهود أوسع لإعادة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم في محافظة السويداء.

20250914152949 IMG 4431 150 عائلة من العشائر تبدأ بالعودة إلى قرية القصر بريف السويداء
20250914155054 IMG 4459 150 عائلة من العشائر تبدأ بالعودة إلى قرية القصر بريف السويداء
