وفاة شخصين وإصابة 18 جراء 44 حريقاً وحادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

توفي شخصان وأصيب 18 آخرون، أمس الأحد، جراء وقوع 44 حريقاً وحادث سير في عموم ‏سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎

وأوضحت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن فرق الدفاع ‏المدني استجابت لـ 14 حادث سير، أسفرت عن وفاة طفل وامرأة، وإصابة 16 آخرين جرى تقديم ‏الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها‎.‎

وتوجهت الوزارة إلى السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل ‏المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل ‏استخدام الهاتف المحمول‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 30 حريقاً، منها 7 في المنازل والمحال التجارية، و23 متفرقة ‌‏(أعشاب، وقمامة، وأسلاك كهربائية)، أسفرت عن إصابة شابين بحروق، وجرى تقديم الإسعافات ‏الأولية لأحدهما من قبل فرق الدفاع المدني، ثم نُقل إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اقتصرت ‏أضرار باقي الحرائق على الماديات‎.‎

وشددت الوزارة على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم ‏رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة ‏للمحاصيل الزراعية أو المناطق الحراجية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو ‏على أطراف الطرقات، لما قد تسببه من اندلاع حرائق كبيرة، والعمل على إزالتها بطرق آمنة‎.‎

وكان قد أصيب 8 أشخاص أمس الأول‏ السبت، جراء حوادث سير في عموم سوريا استجابت لها ‏فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث‎.‎



