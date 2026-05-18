وفاة شخصين وإصابة 18 جراء 44 حريقاً وحادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا
توفي شخصان وأصيب 18 آخرون، أمس الأحد، جراء وقوع 44 حريقاً وحادث سير في عموم سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأوضحت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن فرق الدفاع المدني استجابت لـ 14 حادث سير، أسفرت عن وفاة طفل وامرأة، وإصابة 16 آخرين جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وتوجهت الوزارة إلى السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 30 حريقاً، منها 7 في المنازل والمحال التجارية، و23 متفرقة (أعشاب، وقمامة، وأسلاك كهربائية)، أسفرت عن إصابة شابين بحروق، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لأحدهما من قبل فرق الدفاع المدني، ثم نُقل إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الماديات.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو المناطق الحراجية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، لما قد تسببه من اندلاع حرائق كبيرة، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان قد أصيب 8 أشخاص أمس الأول السبت، جراء حوادث سير في عموم سوريا استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.