وزير التنمية الإدارية يبحث مع سفيرة السويد آفاق التعاون في مجالات التطوير الإداري

دمشق-سانا

التقى وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف سفيرة مملكة السويد لدى سوريا جيسيكا سفاردستروم، في جلسة عمل خُصصت لبحث أفق التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير العمل الحكومي وتعزيز القدرات الإدارية.

وتناول اللقاء الخطط الوطنية للتحول المؤسسي الشامل التي تقودها وزارة التنمية الإدارية، وبرامج بناء القدرات وتأهيل الكوادر البشرية، إضافة إلى سبل الاستفادة من التجارب الإدارية الحديثة وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد الوزير السكاف أهمية الشراكات الدولية في دعم مسارات الإصلاح المؤسساتي وتحديث البُنى المؤسسية، مشيراً إلى أن الوزارة منفتحة على كل أشكال التعاون التي تسهم في تحقيق كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة الجودة.

من جهتها، أعربت السفيرة سفاردستروم عن اهتمام السويد بدعم جهود الإصلاح المؤسسي في سوريا، مؤكدة استعداد بلادها للتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل التجارب الناجحة في الإدارة العامة.

