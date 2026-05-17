“سنابل الأمل”.. حملة للتوعية بمخاطر الحرائق في موسم الحصاد بالحسكة

الحسكة-سانا

أطلق ناشطو المجتمع المدني في الحسكة، حملة توعوية تحت اسم “سنابل الأمل”، تهدف إلى توعية المزارعين بمخاطر الحرائق التي قد تصيب المحاصيل الزراعية خلال موسم الحصاد وسبل تلافيها.

وتشمل الحملة عدة مناطق في جنوب الحسكة، منها الشدادي، مركدة، وقرى جبل عبد العزيز، وتستمر طوال أيام الحصاد لضمان توعية المجتمع بأهمية الحماية من المخاطر.

وأوضح محمد الديري مسؤول الحملة اليوم السبت لـ سانا، أن الحملة هي مبادرة تطوعية تهدف إلى رفع مستوى وعي المزارعين والمواطنين حول مخاطر الإهمال مثل إلقاء أعقاب السجائر أو المواد القابلة للاشتعال في الحقول، والتي قد تؤدي إلى حرائق كارثية تدمر الموسم الزراعي.

وأضاف: إن الوعي والتنبه في موسم الحصاد هو مسؤولية مجتمعية جماعية للحفاظ على مكتسبات الزراعة وحقوق المواطنين وأرزاقهم.

وشهد الموسم الزراعي الحالي في سوريا مؤشرات إيجابية ومبشرة، مدعومة بتحسن الهطولات المطرية الأخيرة التي شملت معظم المحافظات، وأسهمت بشكل واضح في تعزيز الزراعات البعلية والمروية وتحقيق نسب تنفيذ الخطة الزراعية مقارنة بالموسم الماضي.