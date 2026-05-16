“اصنع أثرك”.. مبادرة مجتمعية لدعم المشاريع الصغيرة في برزة بدمشق

دمشق-سانا



نظّم فريق “أثر” التطوعي، اليوم السبت، بالتعاون مع أبناء المجتمع المحلي في حي برزة بدمشق، وعدد من الجمعيات الخيرية، بازاراً للمنتجات اليدوية والمشاريع الصغيرة بعنوان: “اصنع أثرك”.



وتضمن البازار عرض منتجات متعددة لأبناء المجتمع المحلي، شملت الشموع، والورود الصناعية، والحلويات المنزلية، وألعاب الأطفال، إضافة إلى مشغولات من أعمال لذوي الإعاقة.

وأوضح محمد وليد رشوان من فريق “أثر”، لـ سانا، أن فكرة البازار جاءت نتيجة مبادرات من الكوادر الشبابية التطوعية، حيث أُعدت دراسة متكاملة للمشروع قبل تنفيذه، مضيفاً: إن الفريق يضم مجموعة من شباب وشابات حي برزة، يعملون على إطلاق مبادرات خدمية تسهم في تعزيز التكافل والتماسك المجتمعي.

جهود تطوعية



أكد مختار حي برزة محمد خير رشوان، أن البازار يعد أول فعالية من نوعها في الحي بعد التحرير، ونُفّذ بجهود مجموعة من الشباب المتطوعين بهدف دعم المشاريع الصغيرة، وتشجيع أصحاب الأفكار الإنتاجية على عرض منتجاتهم أمام جمهور جديد.



وأشار رشوان إلى أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز الاستقلالية والاعتماد على النفس، وتنمية دور المشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني، داعياً إلى توفير صالات ومراكز مخصصة لاحتضان مثل هذه الفعاليات المجتمعية.

دعم المرأة وتمكينها

من جانبه، شدد رئيس الجمعية التركمانية التنموية ماهر محمود آغا، على أهمية الأسواق المحلية في دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، مبيناً أن الجمعية تشارك من خلال فريق للمشغولات اليدوية النسائية يقدم منتجات تعكس جهداً وإبداعاً كبيرين.







ونوه آغا، إلى أن البازار يمثل منصة حقيقية للتسويق، تفتح المجال مستقبلاً لإيجاد داعمين ومنافذ أوسع لتطوير هذه المشاريع، وتعزيز استمراريتها.

كما ذكرت مؤمنات كركر من مركز شام التعليمي التابع لجمعية الشام الخيرية لرعاية الأيتام، أن المشاركة تهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات الأمهات والأطفال الأيتام ضمن برامج التأهيل والتمكين التي تنفذها الجمعية، بما يساعدهم على تأمين متطلبات الحياة، والتخفيف من الأعباء اليومية للأسر المحتاجة.

مشاريع ناجحة

بدورها، أشارت طالبة الفنون الجميلة رهف نور إلى أهمية تنمية المواهب وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، موضحةً أنها بدأت العمل في مجال الأشغال اليدوية انطلاقاً من شغفها بالفنون، حيث تنوعت أعمالها بين صناعة الإكسسوارات والورود، وأعمال الكونكريت والشموع.





وتشكل الأسواق المحلية منصة مهمة لدعم الحرف والمهن اليدوية والمشاريع الصغيرة، إذ توفر نافذة للتعريف بالمنتجات وتسويقها، بما يساعد أصحابها على تطوير أعمالهم وتحقيق الاستدامة.