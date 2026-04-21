وزارة الداخلية: بدء تدريب الدفعة الأولى من المنتسبات إلى معهد الشرطة النسائية

دمشق-سانا

بدأ معهد الشرطة النسائية في وزارة الداخلية تنفيذ الخطة التدريبية المقررة للمنتسبات دورة أفراد الشرطة في المعهد، والتي تشمل برامج مكثفة في التأهيل العسكري والبدني.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن إدارة التأهيل والتدريب، ممثلةً بمعهد الشرطة النسائية، استقبلت الدفعة الأولى من المنتسبات لدورة أفراد الشرطة النسائية، وسط إجراءات تنظيمية متكاملة وأجواء مفعمة بالانضباط والالتزام.

وأكدت الوزارة أنه فور إتمام إجراءات الاستقبال، بدأت الخطة التدريبية المقررة التي تشمل برامج مكثفة في التأهيل العسكري والبدني لرفع مستوى اللياقة والجاهزية الميدانية، توازيها حزمة من العلوم القانونية والشرطية لضمان أداء المهام وفق الأطر القانونية والمهنية، مع التركيز على مهارات التعامل والضبط المسلكي بما ينسجم مع خصوصية العمل الأمني النسائي.

ويأتي رفد سلك قوى الأمن الداخلي بهذه الدفعة الجديدة تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز دور المرأة السورية في المنظومة الأمنية، ورفد مختلف الوحدات والقطاعات بكوادر نسائية مؤهلة، قادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة بفاعلية في حفظ الأمن والنظام العام، بما يواكب متطلبات العمل الميداني.