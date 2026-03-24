مشروع استثمار إماراتي لمعمل إسمنت طرطوس يدعم تعافي قطاع الإسمنت

طرطوس-سانا

يشهد معمل إسمنت طرطوس تنفيذ مشروع استثماري لإعادة التأهيل والتطوير، وذلك بالتعاون مع مجموعة “QZ” الإماراتية، في إطار توجه الدولة للاستفادة القصوى من المنشآت الصناعية وإدخال تقنيات حديثة تدعم عملية التعافي الاقتصادي.

ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاستيراد، وإدخال تقنيات حديثة، وتحسين المعايير البيئية، بما يدعم تعافي قطاع الإسمنت في سوريا، ويركز العمل الحالي على تجهيز الموقع العام من خلال أعمال التنظيف والصيانة وإعادة التهيئة، تمهيداً لاستكمال عمليات التطوير.

وأوضح مدير معمل إسمنت طرطوس بسام علي في تصريح خاص لـ سانا، أن العقد الموقع بين شركة عمران والمجموعة الإماراتية يهدف إلى تطوير قسمي المطاحن والتعبئة في المعمل، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية الحديثة، مع التركيز على تدريب اليد العاملة الوطنية وإكسابها خبرات نوعية طوال فترة التنفيذ.

واكد علي، أن الغاية الأساسية من المشروع هي توفير مادة الإسمنت في السوق المحلية بجودة عالية، إلى جانب نقل الخبرات الفنية للكوادر الوطنية العاملة في المعمل، ما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية على المدى المتوسط.

من جانبه، أشار مدير مشروع مجموعة QZ في إسمنت طرطوس أحمد سلمى، إلى أن المرحلة التحضيرية تشمل تنظيف المواقع والمعدات، وتجهيزها للدراسات الهندسية والبيئية التي تجري بالتوازي، حيث يتم دراسة المخططات الأساسية للمعمل وأخذ المقاسات اللازمة، والمراسلة مع الشركات الصانعة الأصلية والشركات العالمية المتخصصة، للوصول إلى الصيغة النهائية لتوريد معدات التطوير والتأهيل.

وبين سلمى أن تحسين البيئة يمثل أولوية أساسية في المشروع، كون المعمل شهد خلال الفترة الماضية تلوثاً واضحاً أثر على المناطق المجاورة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت باستيراد مادة الكلنكر الأساسية في تصنيع الإسمنت من مصر والسعودية، ويجري حالياً تجهيز المطاحن والتعبئة لبدء عملية الطحن وإنتاج الإسمنت، مع الالتزام بمعايير الجودة وضبط التكلفة بما ينعكس إيجاباً على الأسواق.

ويعد مشروع تأهيل معمل إسمنت طرطوس خطوة استراتيجية في مسار التعافي الصناعي، حيث يمتد العقد لمدة 15 عاماً، ومن المتوقع أن يوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 2000 فرصة عمل غير مباشرة، كما يعتمد المشروع على استيراد مادة الكلنكر وطحنها محلياً وفق المواصفات القياسية السورية، ما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للإسمنت الوطني، وضبط الأسعار وتأمين المادة في السوق.