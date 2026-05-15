الوزير عنجراني: تعزيز منظومة الرصد البيئي في المدن السورية عبر بيانات دقيقة

دمشق-سانا

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن إطلاق مشروع البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الهواء الذي أطلق اليوم الخميس، يهدف لبناء قاعدة بيانات دقيقة حول جودة الهواء ودعم القرارات البيئية والصحية.

وبين الوزير عنجراني عبر منصة “X” اليوم الخميس، أن محطة الرصد المتنقلة بدأت عملها من ساحة المحافظة بدمشق، ضمن خطة تشمل عدة مواقع حيوية في المدينة حتى نهاية عام 2026، وفق المعايير السورية ومعايير منظمة الصحة العالمية.

وأكد الوزير عنجراني أنه يجري العمل على تعزيز منظومة الرصد البيئي وتحسين جودة الحياة في مدننا عبر بيانات دقيقة وخطوات عملية مستدامة.

وأطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة صباح اليوم الخميس مشروع “البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الهواء”، بهدف رصد وتحليل ملوثات الهواء بما يعزز جهود حماية البيئة، وتمكن الجهات المعنية من اتخاذ سياسات بيئية، كما يسعى لتوسيع نطاق التطبيق ليشمل كامل الأراضي السورية في مراحل لاحقة مع التركيز على تشخيص أسباب التلوث، ووضع الحلول المناسبة لضمان بيئة أنظف وصحة أفضل للمواطنين.