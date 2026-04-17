تركيب محولتين كهربائيتين في جرمانا والضمير بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنجزت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق تركيب محولتين كهربائيتين في مدينتي جرمانا والضمير بريف دمشق، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع جاهزية الشبكة الكهربائية، وتخفيف الأحمال عن مراكز التحويل وضمان استقرار التغذية.

وبينت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس، أن ورشات قسم كهرباء جرمانا أنجزت تركيب محولة باستطاعة 1600 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل جرمانا /15/ بدلاً من المحولة المعطوبة، لتغذية منطقة “الإس” الشرقي وتحسين استقرار التيار الكهربائي.

ولفتت الشركة إلى أن قسم كهرباء دوما قام بتركيب محولة كهربائية باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركز المساكن العسكرية بضمير بعد الانتهاء من إصلاحها ووضعها بالخدمة، إلى جانب تنفيذ أعمال شد شبكة التوتر المتوسط في مساكن عدرا العسكرية، وذلك تمهيداً لوضع محولة جديدة باستطاعة 200 كيلو فولط امبير بالخدمة.

وكانت ورشات الشركة وضعت في السادس من الشهر الجاري محولة برجية جديدة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في منطقة الفستقة في معربا، إضافة إلى وضع مركز تحويل جديد في بلدة معربا بالخدمة، وذلك لتخفيف الأحمال عن الشبكة، وتحسين جودة التغذية في المنطقة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن برنامج عمل تنفذه الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق، لرفع كفاءة مراكز التحويل وتوزيع الأحمال بشكل متوازن في مختلف مناطق المحافظة.