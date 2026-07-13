سيناتور أمريكية ترحّب بقرار شطب سوريا من قائمة الإرهاب وتدعو لفتح صفحة جديدة بين البلدين

واشنطن-سانا

رحبت السيناتور الأمريكية أليسا سلوتكين، اليوم الإثنين، بقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع اسم سوريا من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، مؤكدة أن الوقت حان لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين دمشق وواشنطن.

وقالت سلوتكين عبر منصة “X”: “أرحب بالإعلان عن نية الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من الواضح أن هذا التصنيف كان يمثل عقبة أمام جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية التي تحتاجها سوريا بشدة”.

وأكدت سلوتكين أن الحكومة السورية الجديدة أظهرت رغبة حقيقية في مكافحة الإرهاب، وقالت: “حان الوقت لفتح فصل جديد في العلاقات الأمريكية السورية، ومنح السوريين فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية”.

وختمت بالقول: إن “المغتربين السوريين الذين تستند ركيزتهم إلى مجتمع قوي وناجح في ولاية ميشيغان، على أتم الاستعداد للمساعدة في قيادة هذا الجهد، وهو ما يتطلب تنفيذاً كاملاً وسريعاً لهذا القرار”.

وكان الرئيس أحمد الشرع تلقى، الأربعاء الماضي، رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، حيث سيُجري الكونغرس، وفقاً للقانون، مراجعة ‌‏تستمر 45 يوماً ‌‏لاستكمال هذا القرار ‏وجعله نهائياً.