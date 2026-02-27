افتتاح مسجد الصياد في حلفايا بريف حماة بعد إعادة تأهيله

حماة-سانا

افتتحت مديرية أوقاف محافظة حماة، اليوم الجمعة، مسجد الصياد في مدينة حلفايا بريف المحافظة، وذلك بعد إعادة تأهيله وترميمه بعد تعرضه لدمار واسع بسبب جرائم النظام البائد.

وأوضح رئيس شعبة أوقاف صوران محمد درويش في تصريح لمراسل سانا أن المسجد وضع في الخدمة اعتباراً من اليوم، حيث أدى المصلون في رحابه صلاة الجمعة، مشيراً إلى أن مسجد الصياد من مساجد المحافظة الموضوعة ضمن خطة أعمال ترميم وتأهيل المساجد التي دمرها النظام البائد، واستهدفها بالقصف والتفجير خلال السنوات الماضية.

وعبر عدد من أهالي الحي الذي يقع به المسجد عن أهمية إعادة ترميمه ووضعه في الخدمة، حيث أشار زين العابدين صيادي إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت به، والتخريب الواسع الذي طاله بسبب قصف النظام البائد، لافتاً إلى دور الأهالي في دعم مشاريع ترميم المؤسسات الخدمية في قطاعات الصحة والتعليم، ودور العبادة لإعادة إعمار ريف المحافظة، وتسهيل عودة الأسر المهجرة.

حضر افتتاح المسجد مدير أوقاف حماة معاذ ريحان، ومدير منطقة محردة أحمد صيادي، وفعاليات إدارية وأهلية.

وشهدت مدينة حلفايا بريف حماة الشهر الماضي افتتاح مسجدها الكبير بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والترميم، بإشراف وتنفيذ منظمة “فتح دار” التركية.