رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: بتشكيل مجلس الشعب تكتمل ركائز الدولة الدستورية

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي أنه بإعلان الثلث المكمل المعين ‏من قبل الرئيس أحمد الشرع، ‏وفقاً للصلاحيات الدستورية، يكتمل تشكيل مجلس الشعب، وتكتمل معه ركائز الدولة الدستورية القائمة على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وقال العلي في منشور له على منصة إكس اليوم الأربعاء، “نتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك، تقوم على التكامل والتنسيق مع مجلس الشعب في ممارسة العمل الرقابي، بما يعزز المنظومة الرقابية في الدولة السورية، ويُسهم في بناء مؤسسات وطنية تستند إلى سيادة القانون والكفاءة المؤسسية”.

وأضاف العلي: “إنها مرحلة تحقق تطلعات الشعب السوري الذي قدم تضحيات جسيمة في مسيرة التغيير، من أجل بناء دولة تقوم على إدارة عامة فاعلة ونزيهة في مؤسساتها كافة”.

وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أعلن خلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس بدمشق في وقت سابق ‏اليوم، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل المعين ‏من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ‏وفقاً للصلاحيات الدستورية‎.‎