المركز الوطني للزلازل: الهزات الأرضية شمال سوريا ناتجة عن الطبيعة التكتونية للمنطقة

FB IMG 1781343223043 المركز الوطني للزلازل: الهزات الأرضية شمال سوريا ناتجة عن الطبيعة التكتونية للمنطقة

دمشق-سانا

أكد المركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الهزة الأرضية التي سجلت فجر اليوم شمال غرب حلب بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر تندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي في المنطقة، ولا تدعو للقلق.

وأوضح المركز عبر صفحته على الفيسبوك اليوم السبت، أن تكرار الهزات في شمال وشمال غرب سوريا يعود إلى الطبيعة التكتونية للمنطقة، التي تُعد من المناطق الزلزالية النشطة تاريخياً، حيث يتم تسجيل هزات ضعيفة إلى متوسطة الشدة بشكل مستمر، وقد تكون محسوسة من قبل السكان في بعض الأحيان.

واعتبر المركز أن هذه الهزات تندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي المعروف في المنطقة، ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وأشار المركز إلى أن الهزة الأخيرة وقعت على صدع شرق الأناضول، نتيجة استمرار إعادة توزيع الإجهادات على هذا الصدع، لافتاً إلى أن عمقها الضحل أسهم في شعور السكان بها بشكل أوضح.

وتُعد منطقة شمال سوريا وجنوب تركيا من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً، نظراً لوقوعها ضمن نطاق التقاء عدة صفائح تكتونية، ما يؤدي إلى حدوث هزات أرضية متفاوتة الشدة بشكل متكرر.

وسجلت محطات المركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث هزة أرضية الساعة 12:10 بعد منتصف الليل (13 حزيران)، بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر شمال غرب حلب بـ 86 كم، وعلى عمق 7.5 كم.

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