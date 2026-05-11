لجنة انتخابات مجلس الشعب تعتمد القائمة النهائية للجنة الفرعية للدائرة الانتخابية في عين عرب

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم الإثنين، قراراً تضمن القائمة النهائية للجنة الفرعية للدائرة الانتخابية في عين عرب بمحافظة حلب، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، والمرسوم رقم /66/ لعام 2025، والمرسوم رقم /143/ لعام 2025.

ووفق القرار تضم اللجنة الفرعية كلاً من عماد كرعوش كوردي، مصطفى يعقوب علي مستو، خليل شيخ عيسى عيسى، عبد القادر محمد إسماعيل، فريد بكر عطي، وفرهاد أحمد لالو.

ونص القرار على أن يكون مقر عمل اللجنة الفرعية في مركز منطقة الدائرة الانتخابية، وأن تباشر اللجنة أعمالها اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وأشار القرار إلى أنه يُبلّغ إلى الجهات المعنية لتنفيذه أصولاً، وينشر على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات، وبأي وسيلة تفيد العلم.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أصدرت في الـ 6 من الشهر الجاري القرار رقم (19)، المتضمن القائمة الأولية للجنة الفرعية في محافظة حلب للدائرة الانتخابية (عين عرب).

