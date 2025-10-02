ورشة عمل في حماة تبحث صياغة مدونة سلوك مهني للإعلاميين

IMG 20251002 121535 ورشة عمل في حماة تبحث صياغة مدونة سلوك مهني للإعلاميين

حماة-سانا

نظّمت وزارة الإعلام اليوم ورشة عمل متخصصة، بعنوان “مدونة السلوك المهني الإعلامي” بمشاركة صحفيين وصانعي محتوى وخبراء إعلاميين، وذلك في فندق أفاميا بحماة، بهدف مناقشة القيم المهنية والأخلاقية في العمل الصحفي.

IMG 20251002 125938 ورشة عمل في حماة تبحث صياغة مدونة سلوك مهني للإعلاميين

مدير الشؤون الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام عمر الحاج أحمد أوضح في تصريح لـ سانا أن هذه الورشة تأتي في إطار مساعي الوزارة وضع إطار مهني وأخلاقي واضح لتنظيم ممارسة العمل الصحفي في سوريا، وهي العاشرة ضمن سلسلة ورشات إعداد مدونات السلوك المهني.

وقال: إن وزارة الإعلام حرصت على مشاركة أكثر من 400 صحفي من المؤسسات الإعلامية بالإضافة إلى صحفيين مستقلين وخبراء من أجل إعداد وثيقة شرف ومدونة سلوك مهني بهدف ترسيخ حرية التعبير وضمان حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، وتعزيز الممارسات المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي.

IMG 20251002 141006 ورشة عمل في حماة تبحث صياغة مدونة سلوك مهني للإعلاميين

وتأتي هذه الورشة استمراراً لسلسلة اللقاءات التي بدأتها الوزارة في عدد من المحافظات خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف تطوير بيئة العمل الصحفي وإعداد مدوّنة سلوك مهنية وأخلاقية شاملة تنظم عمل الصحفيين.

يشار إلى أن اللجنة المعنية بإعداد وصياغة مدونة السلوك المهني الإعلامي، تتألف من/10/ أعضاء وهم عضوان من الوزارة، وصحفيون مستقلون وخبراء ورئيس اتحاد الصحفيين، وبعد جلسات لمدة شهر وضعت مدونة بعنوان /ناقص واحد/، على أن يكون/الصفر/ أي البداية انطلاقاً من هذه الورشات.

