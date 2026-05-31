حملات مرورية في درعا لتنظيم استخدام الدراجات النارية والحد من أضرارها

درعا-سانا

أقام فرع المرور في محافظة درعا حملات مرورية استهدفت الدراجات النارية، بهدف تنظيم استخدامها، والحد من أضرارها السلبية، وذلك بعد أن تحولت من وسيلة نقل إلى مصدر قلق وازعاج، بسبب الضجيج وحوادث السير والمضايقات للمواطنين.

وأوضح رئيس مركز مرور منطقة بصرى الشام ضرار علي أحمد، في تصريح لـ سانا أمس السبت، أن فرع المرور بالمحافظة يقوم بإجراء حملات مكثفة على الدراجات النارية لما لها من أضرار على المجتمع المحلي، ويتم اتخاذ إجراءات مسلكية حسب الأصول من حجز وغرامة.

وأكد الأحمد ضرورة التزام سائقي الدرجات بقواعد القيادة الآمنة، وعدم المخالفة والسرعة الزائدة وخطوط السير النظامية، حيث تبدأ العقوبات بالحجز وفرض الغرامة المالية التدريجية، حتى تصل للحجز النهائي عند تكرار المخالفات.

من جانبه لفت الممرض محمد الليتم من مشفى الجيزة، إلى أن قسم الإسعاف والطوارئ يستقبل العديد من الحالات الناتجة عن الحوادث بشكل شبه يومي، فيما أشار المواطن يوسف الصلاح إلى أن القرار ضروري لردع المخالفين والعابثين بالأرواح والممتلكات.

وتشهد محافظة درعا انتشاراً واسعاً لاستخدام الدراجات النارية بفعل الظروف الاقتصادية، ما أدى إلى تحديات مرورية وأمنية، وسط مطالبات بتنظيم يوازن بين الحاجة إليها ومتطلبات السلامة العامة.