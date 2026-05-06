وفد تركي يزور مرفأ طرطوس ويطلع على واقع العمل فيه

DSC04773 وفد تركي يزور مرفأ طرطوس ويطلع على واقع العمل فيه

طرطوس-سانا

بحث مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، ومدير مرفأ طرطوس رجب جدوع، مع سفير تركيا بدمشق نوح يلماز، والوفد المرافق له، سبل تطوير البنية التحتية لمرفأ طرطوس.

41 وفد تركي يزور مرفأ طرطوس ويطلع على واقع العمل فيه

واستمع الوفد التركي، الذي ضم القنصل العام التركي في حلب هاكان جنكيز، وعدداً من المستشارين، وأعضاء الملحقية التجارية والمسؤولين في السفارة التركية، اليوم الأربعاء، إلى شرحٍ موسّع قدّمه مدير المرفأ حول طبيعة العمل في مرفأ طرطوس، وأبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى مشاريع تطوير وتجهيز البنية التحتية والأعمال الإنشائية الجارية، لرفع الجاهزية التشغيلية وتعزيز القدرة الاستيعابية للمرفأ.

وأجرى الوفد جولةً ميدانيةً على الأرصفة والمرافق التشغيلية، اطّلع خلالها على واقع العمل والخدمات اللوجستية وآليات حركة السفن والبضائع، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات في المجالات البحرية واللوجستية.

وكان وفد من شركة FCD السعودية مجموعة المهيدب أجرى في الـ21 من نيسان الماضي زيارة إلى مرفأ طرطوس اطلع خلالها على واقع العمل فيه.

DSC04459 scaled وفد تركي يزور مرفأ طرطوس ويطلع على واقع العمل فيه
أدباء وكتاب سوريون: نرفض الوصاية الخارجية ونقف خلف دولتنا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية
تمديد تعليق الدوام في مدارس وجامعات مدينة حلب ليوم غد الخميس حرصاً على السلامة العامة
إعادة تشغيل معمل حديد حماة بمواصفات ومقاييس عالمية -فيديو
وزير التربية السوري ومعاون وزير الداخلية والمحافظ البكور يتفقدون سير العملية الامتحانية بالسويداء
محافظة دمشق تستقبل الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي على المنازل ‏والعقارات السكنية ‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك