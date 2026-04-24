إعادة تأهيل الخط السككي بين مرفأ طرطوس ومحطة تلكلخ لرفع الكفاءة التشغيلية

طرطوس-سانا

باشرت كوادر فرع طرطوس للخطوط الحديدية، أعمال إعادة تأهيل الخط السككي الواصل بين مرفأ طرطوس ومحطة تلكلخ، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للمسار وضمان جاهزيته الفنية الكاملة، بما يسهم في تأمين انسيابية حركة النقل السككي بين المرفأ والمناطق الداخلية.

وأوضح معاون مدير الفرع المهندس نضال عبد القادر في تصريح لمراسل سانا، أن الأعمال بدأت بالكشف الميداني على كامل مسار الخط، حيث تم السير عليه وتحديد نقاط الضعف بدقة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تضمنت حصر الاحتياجات الفنية المطلوبة وتأمينها من الإدارة المركزية.

وبيّن عبد القادر أن الورشات تقوم حالياً بتجهيز القضبان الحديدية والعوارض الخشبية والبيتونية اللازمة لأعمال الصيانة، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الأسبوع القادم المباشرة باستبدال العوارض والقضبان المتآكلة نتيجة ضعف الصيانات السابقة، وذلك على امتداد الخط من مرفأ طرطوس مروراً بمحطات طرطوس وعكار وسمريان وصولاً إلى تلكلخ.

وأكد عبد القادر أن تأهيل هذا الخط من شأنه رفع مستوى الأمان وزيادة القدرة التشغيلية، ولا سيما في ظل التوجه خلال المرحلة القادمة لنقل مواد استراتيجية مثل الفوسفات والغاز، ما يسهم أيضاً في زيادة السرعات وتحسين كفاءة النقل.

وأشار إلى أن مرفأ طرطوس يشكل أحد الشرايين الحيوية في منظومة النقل، حيث تستقبل أرصفته معظم البواخر، وخاصة المحملة بالقمح، ليتم نقلها عبر السكك الحديدية إلى مختلف المحافظات، مبيناً أنه من المخطط أيضاً نقل الفوسفات من المناجم الشرقية عبر خط حمص – تلكلخ باتجاه المرفأ.

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع النقل السككي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين خدمات النقل.